電動車高速發展，全球充電樁建置數量迅速攀升，法人指出，調研機構估計2030年全球建置量達1.5億座，快充趨勢則進一步帶動線束、SiC功率元件需求，最看好台半（5425）與信邦（3023）營運增長機會。

目前美國、歐盟、大陸等主要經濟體正力推充電樁建置，投顧研究機構指出，充電樁帶動IGBT、SiC功率元件需求成長，SiC所製成的元件具有快速、低損耗的高壓開關，可減少系統成本、體積和重量。隨著SiC成本結構下降與高功率的充電樁，長期來看，SiC將取代IGBT。

台半在車用、工控功率元件布局已行之有年，客戶包括比亞迪、寧德時代、Continental、Bosch等一線汽車供應鏈，研究機構看好台半在新能源車以與充電樁的布局進度屬台系廠商佼佼者，受惠程度較大。法人並指出，台半預計第四季將於漢磊投片650V SiC功率元件，並於2023年第二季會有1200V車規產品推給客戶，給予台半「買進」投資評等，目標價是三位數的102元。

信邦車用產品為ADAS、資通訊系統、傳感器與電動車相關（包括充電槍、線束與變壓器等），其中電動車充電槍已通過美國、大陸、歐洲認證。

蔚來汽車為信邦車用客戶，展望2022年，蔚來將發布三款新車，市場預估銷量將年增七成、至15.7萬輛，法人看好，在蔚來汽車銷售量持續成長，以及政策大力建設充電樁的前提下，車用業務將為信邦長期重要成長動能，給予信邦「買進」投資評等。