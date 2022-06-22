不讓新豪宅專美於前，屋齡已15年的信義計畫區豪宅「寶徠花園廣場」，今年也出現交易，住在信義區的蔣姓自然人，以1億8,988萬元買下24樓戶，成交單價每坪175.7萬元，完全不遜色於新豪宅，且僅次於2013年19樓戶的193萬元，創社區次高單價紀錄，成為「寶徠花園廣場」九年來的新高價，顯示地段好的一級豪宅，就算屋齡逐漸增加，但仍能有一定身價。

台灣房屋信義安和捷運店店東廖德欣表示，「寶徠花園廣場」位於信義區五段91巷，雖然位在巷內，但是基地仍屬於信義路五段第一排，巷寬達15米，總樓層27樓，一層四戶，門廳採大理石建材，有私人泳池、地下室迎賓大廳、健身房等豪華公設，還標榜使用可抗七級強震的建材，再加上社區位於人流較少的靜巷，隱私性高，頗受富豪們的青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，信義計畫區國際化程度高，商辦林立，百貨消費密集，商業機能強，加上有豪宅群聚效應，因此即使中古豪宅，只要地段位置好、社區管理佳，身價也頗具支撐性。且雖然台北市豪宅推陳出新，不過大部分豪宅買家仍有指定的建商或區域偏好，一旦認定了熟悉的區域環境和生活機能，常見在同區域或同社區加碼置產，因此不乏在住家周邊為家人置產的案例。

第一建經研究中心副理張菱育說，近期央行第二季升息半碼，累計今年已升息1.5碼，今年第一季升息之前，豪宅利率大多維持在1.72％，而升息之後，目前豪宅房貸的「地板價」已來到2.1％，豪宅最低起跳價正式突破2％，對高端族影響不大，即使房貸成本增加，在通貨膨脹的時代，不動產仍為富豪們資產配置的選擇之一。