面對賄選手法逐年翻新，為維持選風純淨，新竹地檢署召開2022年地方公職人員選舉查賄期前策略會議，邀請新竹縣市警局、縣市調查站、縣市政風處、六軍團、新竹憲兵隊等單位，針對查賄制暴工作可能面臨的挑戰，落實工作報告與意見交流。

新竹地檢署檢察長張介欽於致詞時表示，查賄機關首先必須確保中立客觀的執法立場，期勉各機關掌握賄選熱區，結合鄰里力量，提升布雷成效。同時，鑑於網路流通速度快捷、虛擬貨幣轉移資金等最新趨勢，各機關必須提升數位鑑識能力，嚴防假訊息迅速蔓延，且針對幽靈人口、選舉賭盤及境外敵對勢力挹注資金予特定團體、個人以干擾選舉等嚴加蒐證，確保選舉公平。

會議中，主任檢察官鄒茂瑜也整理2014年、2018年查賄統計數據，提醒各機關可能的賄選熱區，並說明滲透來源可能的介選方式，另就情資通報方式、防制幽靈人口、假訊息偵處流程及結合國軍、移民署的力量進行反賄選宣導等事務提出工作報告外，另與會者亦就偵查不公開、編成科技查賄專責小組及偵辦幽靈人口案件等議題深入討論。

「買票即貪汙開端。」張介欽勉勵與會各機關必須有此體認，而查賄工作非一蹴可幾、單打獨鬥之事，靠的是各單位平日的有效佈雷、精準分析人際、金錢串流關係及案件執行時通力合作，檢察官也是各機關查賄制暴最堅強的後盾，只要證據到哪裡，就辦到哪裡的立場，公平客觀執法。