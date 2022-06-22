據大陸中央氣象台指出，22日上午10時發佈暴雨藍色預警。預計6月22日14時至23日14時，內蒙古東南部、吉林中南部、遼寧大部、河北東北部、山東中南部、安徽北部、江蘇北部、河南東部、四川中南部、重慶西部、雲南西部和南部等地的部分地區有大到暴雨，其中，四川盆地西南部、遼寧北部等地局地大暴雨（100至150mm）。

上述部分地區也伴有短時強降水（最大小時降雨量20至50mm，局地可超過60mm），局地有雷暴大風等強對流天氣。

此外，據人民網引述大陸中央氣象台指出，22日至24日，華北北部、西北地方東南部、東北地區南部、黃淮、江淮、江南北部沿江地區、四川盆地、貴州、廣西西北部等地將有中到大雨。

其中，遼寧北部、吉林中部、山東西部、河南東部、安徽中南部、江蘇南部、湖北東部、四川盆地南部和中部等地部分地區有暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

而26至29日，西北地方東部、華北南部、東北地區南部、黃淮、江淮、江南西部及西南地區東部等地還將有一次較明顯降雨。