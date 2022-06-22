近來民生物價漲聲四起，有網友因此想到知名滷肉飯品牌鬍鬚張，表示雖然過去鬍鬚張被認為是奢侈的代表，但相較如今一個便當動輒要價上百元，鬍鬚張卻擁有許多隱藏優勢，更大讚根本是「便當界的模範生」，引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，鬍鬚張店面乾淨整潔、環境寬敞，還有專人帶位、桌邊服務鈴、吃完打掃桌面等服務，甚至連廚房也有標準SOP，「唯一的缺點大概就是肥宅吃不飽」，讓他深有感觸的詢問「大家覺得鬍鬚張是不是便當界的模範生？」

對此，許多網友紛紛回應「乾淨好吃，但份量少」、「現環境乾淨品質穩定不易踩雷又有冷氣發票，屌打髒兮兮路邊攤」、「算好吃啊，貴是稍微貴，但人家有開發票」、「好吃，用餐環境算衛生，不錯」、「滷肉飯界的麥當勞」、「乾淨整潔，用料品質也不錯，真的良心企業」、「乾淨衛生是要用錢來維持的，買貴點我可以接受」、「內用的飄香滷肉飯超讚又便宜，而且乾淨」。

但也有人認為「在他家便當吃過三色豆，先扣30分」、「滷肉飯還可以，便當配菜有點隨便，然後貴」、「名字不要叫滷肉飯，根本不會被針對」、「鬍鬚張的炸物很普」、「滷肉飯只給十元大小的滷肉，看了差點翻桌」、「除了整潔度還行，其它我不想再去」。