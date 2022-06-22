今年有46位蜂農報名。（東山區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市蜜源充足，養蜂產業相當興盛，連年辦蜂蜜評鑑比賽，藉此讓大眾更了解台南的蜂蜜。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市2022年蜂蜜評鑑比賽，有46位蜂農報名，經學者專家複評，結果昨日揭曉特等獎14名、頭等獎27名。評審之一的前動植物防疫檢疫局主任祕書張世揚說，今年雨下得多，開花量少，蜂農們都很辛苦地搶蜜，值得欣慰的是，這次比賽每件繳交上來的蜂蜜，都通過藥物殘留等檢驗，代表蜂農們對蜂蜜的品質及衛生安全都愈來愈重視。

台南市蜜源充足，養蜂產業相當興盛，連年辦蜂蜜評鑑比賽，藉此讓大眾更了解台南的蜂蜜，而正逢採收期，今年度的台南市蜂蜜評鑑比賽，22日在東山區農會舉行複評，東山農會總幹事余淑琴說，今年評鑑恢復以往實體評鑑，但疫情尚未趨緩，以採線上直播方式讓蜂農及民眾觀看。

此次複評，請來苗栗區農業改良場助理研究員陳本翰、台灣養蜂協會祕書長吳輝虎、虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠及中興大學昆蟲學系助理教授吳明城、張世揚等5人擔任複評委員。分數計算，澱粉？活性值等檢驗結果占30％、感官品評占70％，評鑑小組依據總成績選出特等獎及頭等獎。

張世揚說，受到天氣影響，今年蜜源少，僧多粥少的情況下，趁著天氣好時，蜂農們趕緊尋找蜜源，非常辛苦。今年46位蜂農參加台南區的比賽，46件全數通過抗生素及農藥殘留檢驗，因為光是農藥殘留檢驗就有300多項，能每一項都通過，值得嘉勉。

今年得到特等獎的蜂農蔡勝貿，過去多次在台南蜂蜜評鑑拿獎，蔡勝貿說，他幾乎年年參加台南的蜂蜜評鑑比賽，一開始常拿特等獎，後來有一陣子為了拚產量，品質上就難以兩全其美，所以只拿到頭等獎，如今不少年輕人回鄉投入養蜂採蜜，他想回到原點更著重在品質，藉此提高競爭力。