繼上周民進黨提名副市長沈慧虹，國民黨中常會今確定提名林耕仁代表參選新竹市長，由朱立倫主席、黃健庭秘書長、林耕仁市長參選人，以及立法委員鄭正鈐共同宣布，團結出場氣勢化解先前紛紛擾擾傳聞，也為北台灣選戰繼續加溫。

提名宣布之後，林耕仁隨即在臉書上發文，承諾會全力以赴，打贏這場勝利，也會做好做滿，不辜負市民朋友的期待。林耕仁表示，24年前，他從一個基層的清潔工踏入政治的場域，始終秉持著一個信念，就是要讓家鄉更好，要用維護城市整潔的態度，放大到服務整座城市的每個角落。他要看到家鄉改變，打造出新竹人的光榮感，在這座城市裡面，每一個人都有機會出頭天，只要願意拼，只要肯動手做！

外界盛傳鄭正鈐與林耕仁競爭參戰，今兩人同框，鄭正鈐表示支持並與黨團結一心。（圖：中時新聞網）

林耕仁也指出，非常榮幸獲得國民黨徵召，代表參選新竹市長，首先要感謝朱立倫主席，黨內先進同志，以及始終團結地方，全力相挺的許修睿議長與新竹的每位議員同志，還有鄭正鈐委員的支持。經過黨中央民調，他獲得最高支持度，而大家對於他的信任與期待，絕對會轉換成動力，全力以赴為市民服務；他也是最能夠協調地方，團結所有藍軍支持者，年底一定會讓新竹市重返藍天，帶領新竹走向更有競爭力、更有前景的未來。

林耕仁表示，自己一輩子生長在新竹，有幸經歷了新竹發展的每個重要階段，現在站在關鍵的十字路口上。經常思考問自己，要留給我們下一代怎麼樣的新竹，又該怎麼做，才對得起這塊孕育他的土地？備戰2022新竹市長選舉，林耕仁也提出「舒適減壓，永續新竹」的城市發展願景，搭配五大施政方向：「安心新竹」、「便捷新竹」、「質感新竹」、「教育新竹」，以及「未來新竹」。全方面的施政藍圖與政策規劃，許新竹市民一個前瞻開闊的未來。

林耕仁也指出，針對新竹市三大區域的發展願景，將用科技治理的思維與技術解決疏通東區長期的交通問題，當然關埔地區的空橋也要優先興建，而在北區必須執行都市活化計畫，重現舊城區經濟榮景；最後是他的家鄉香山區，要打造串連區域的香山科技廊道，進行產業升級與活化，他準備好打造新竹，成為具有競爭力的科技城市，也讓在這邊打拼的每一個世代都能夠過上質感、舒適的宜居生活。

最後林耕仁表示，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗。他將帶領服務團隊以及新竹市每位議員參選人，向市民朋友證明國民黨的專業與優質服務。也將全力向前，為人民贏回新竹市，打造市民光榮感！

新竹市選情因為特殊的政治板塊，年底恐出現四腳督局面。國、民兩黨確定提名後，民眾黨、時代力量何時開牌，則成為各界關注焦點。