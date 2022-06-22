新北市7月1日起陸續實施12項新措施與服務，其中6項是新北市實施政策，另6項是配合中央，包含開放受理申請300億元中央擴大租金補貼專案、法定空地全面採用線上系統查詢、台64線三重交流道下匝道禁止右轉光復路2段等措施。

研考會指出，在打造智慧校園方面，新北校園通APP使用對象9月新增公立高中職及幼兒園，從公立國中小擴及本市各級公立學校（含幼兒園）；有636格新莊運動公園停車場預計11月啟用

在維護公共安全方面，7月1日公告「新北市火災預防自治條例」第5條第1項新增適用場所，要求供人留宿或居住的違章建築、租賃場所、租賃住宅及曾發生火警紀錄的建築物強制安裝住宅用火災警報器。

9月1日修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」，將更多建築工程納入需辦理防救災計畫說明會之範疇。

在提升行車順暢方面，7月1日起台64線三重交流道下匝道（疏洪西路與光復路2段交叉口）全時段禁止右轉光復路2段，可望改善下匝道車輛因無法即時通過路口而回堵至台64線主線情形；11月份將啟用新北市近年來興建規模最大的新莊運動公園地下3層停車場，可提供636格汽車位及140格機車位（皆包含電動車位），解決當地居民及賽事期間停車需求，減少周邊道路交通壓力。

另配合中央政策推行，7月1日起，開放受理申請300億元中央擴大租金補貼專案，透過放寬申請資格擴大補貼戶數、加碼補助金額及簡化申請程序等措施，營造安心成家的環境。並實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場應提供自備非一次用飲料杯消費者至少5元以上優惠。

此外，民眾以網路完成申報地方稅業務後，申請不動產所有權移轉登記案件得免附土地增值稅、契稅等完稅資料，由登記機關透過不動產移轉一站式服務查核納稅資料。8月1日起，提高育兒津貼、增加托育費用補助及就讀公共化幼兒園補助，減輕家長負擔。