台灣左投陳偉殷21日遭到日職阪神虎隊退團，若一周後沒有其他球隊吸收他將恢復自由身，曾在中日龍隊與他共事過的樂天桃猿日籍首席教練古久保健二坦言，昨天看到新聞時也嚇了一跳。

古久保表示，自己在2005年擔任中日龍教練時，認識陳偉殷，前年陳偉殷返台時兩人還曾一起吃過飯。昨天看到陳偉殷的新聞時，古久保也嚇了一跳，他認為陳偉殷現在還是佔洋將缺是比較吃虧的地方，而日職的洋將大限也快到了，主因應該是阪神虎已經有找到新的洋將人選，所以因此被取捨掉。

昨天新聞公布後，陳偉殷的下一步也受到外界矚目，他透過經紀公司表示，「現在就是先走完流程，謝謝大家關心。」

被問到現年36歲的陳偉殷若是決定返台，是否能夠在中職生存？古久保認為，最主要還是要看他的身體狀況及傷勢好轉的情況，自己並不是很了解陳偉殷現在的身體狀況，他笑著說：「就連他要去阪神也是吃完飯後看新聞才知道，嚇了一大跳。」