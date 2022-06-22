大陸多地近年房市低迷，河南省鄭州市5月的新房成交僅去年26.46％，而去年全年更不及2018年一半。官方力推新招救市、「去庫存」，當中包括為拆遷居民提供安置費以外的選項—發放「房票」用以兌換房產。不少網友直呼，「房票」聽起來「穿越到70年代」。

不過拆遷居民認為，用「房票」領房相較於領安置費是「划算」的，但也有拆遷戶擔憂，房票換的房子「位置、樓層等不理想」，或發生爛尾、遲未建成等情況。

近來，河南信陽、浙江紹興、江蘇常熟、江蘇南京溧水、江蘇宿遷泗陽等地都陸續推出「房票」，鄭州則作為首個省會城市尤其引發關注。

其中最早出手的為河南信陽。4月初，信陽發布新政，拆遷戶可憑票通過「房源超市」選購商品房。被徵收人選擇房票安置的，被徵收人所得補償按信陽市國有或集體土地徵收辦法計算後，給予5％獎勵，可享受一定稅收減免。

6月20日，鄭州發布《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法（暫行）》，提到中心城區的「棚戶區改造」將推行「房票安置」。「被徵收人」若選擇用房票來「買房」，可獲「安置補償權益金額8％」獎勵，且不計入家庭限購數。

當局還為接受「房票安置」者提供其他獎勵和優惠政策，涉及資金、樓房區域選擇、購房資格、契稅減免、子女入學資格等。房票效期12個月，限房屋所有權人、其配偶或近親屬使用，不得轉讓、贈與、抵押、質押、套現。

使用房票設有「最低消費標準」，購屋款不得少於房票金額的90％。達到該比例且購屋後房票還有餘額的，可申領剩餘貨幣。

江蘇毛女士的家鄉所在村也實行房票制度，她剛剛簽字確定選擇房票。她說，用房票可以拿到兩套面積分別為120平方米、90平方米的房，外加近150萬元（人民幣，下同）安置費，分三年到手；如果要錢，按照不到2.5萬元的單價，大概一次性拿到650萬元，「算算還是要房划算」。

不過也有許多人更傾向於貨幣安置。鄭州的蘇女士表示，擔心留給安置戶的都是位置、樓層等不理想的房，或爛尾樓，又或者舊樓拆後新房還未建成，「所以更傾向直接折合成錢，但又擔心錢也不好申請，等多久也不知道。」

事實上，鄭州已是今年最早系統化調整房市政策的城市之一，3月發布通知取消「認房又認貸」、鬆動限購等措施，4月又推出青年人才新政，5月下調房貸利率下調、部分區域啟動首購房貸利率4.25％標準。但持續加碼之下，鄭州房市仍未出現明顯回暖。

今年4月，鄭州新建商品住宅成交6892件，按月下跌11.25％；5月，鄭州新建商品住宅成交4884件，按月繼續下跌29.14％，按年下跌73.54％。2021年，鄭州新房銷售數更是不及2018年一半。房票能否有效提振鄭州等地房市，並被更多城市跟進，仍是未知數。