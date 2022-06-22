S-70C 反潛直升機在基地內重落地。（讀者提供）

關於稍早海軍1架S-70C反潛直升機於高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時發生事故，總統府發言人張惇涵今（22）日表示，機上共有4名人員皆已送至國軍高雄醫院左營分院進行治療。

張惇涵指出，正副駕駛及檢驗士官長3人，雖有部分傷勢或燒燙傷，但目前生命跡象穩定，但機工長則傷勢嚴重，尚未脫離險境。總統指示國軍醫院全力救治機工長，同時妥善照護治療正副駕駛及檢驗士官長，並要求國防部徹底釐清事故原因。