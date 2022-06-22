根據保發中心統計，產險業者2021年寵物險共銷售5.71萬張，較上年同期成長112.35％，發生理賠案件已達2.74萬件，表示投保寵物險的件數中，已有近半寵物險已出險，賠款金額則來到1.14億元，賠款率已達96.09％。保經業者表示，產險業者勢必就寵物險保單條款及保障內容進行檢視，適時調整以符合市場消費者需求及控制合理損率，因此民眾如有需求，建議應及早投保為宜。

投保寵物險所需的常見如晶片序號、血統證明、體檢證明、注射疫苗證明四選一，到底該繳交哪項呢？公勝保經日欣事業部業務經理張凱碩表示，由於目前線上、線下的寵物險有多種不同的投保認證方式，其中又以晶片序號為最簡單且便利，也能讓飼主權益有較完整的保障。

GOGO保專案負責人張凱碩指出，很多家裡毛小孩都是路上撿到的貓咪或狗狗，建議要先送到動物醫院掃描晶片，確認是沒有人養就立刻打入晶片，根據動物保護法第19條規定，若未植入晶片者，可按動物保護法第31條處新台幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，並限期改善，未改善者得按次處罰。

值得注意的是，近年來寵物險的賠款率持續提升，產險業者勢必有所調整，根據保發中心的資料顯示，2017年寵物險賠款率僅21.88％，到了2018、2019年、2020年，賠款率一路走升，分別來到44.76％、52.63％及80.23％，今年則是來到96.09％。GOGO保專案負責人楊振和提醒，產險業者勢必就寵物險保單條款及保障內容進行檢視，適時調整以符合市場消費者需求及控制合理損率，因此民眾如有需求，建議應及早投保為宜。