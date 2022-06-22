財政部今日表示，今年有13縣市要檢討房屋稅的稅基，其中有8縣市已經確定會調高稅基(房屋標準單價為主)，其中38年未調的彰化縣一口氣調高60％。
根據財政部統計，經過各縣市不動產評價委員會開會討論、公告，已經確定有8縣市會調高房屋稅中的稅基房屋標準單價。
8縣市包含花蓮縣、彰化縣、台東縣、雲林縣、南投縣、連江縣、台南市以及屏東縣。新標準單價預計今年7月1日起適用，新增建房屋影響最大，舊屋不受影響。
財政部今日表示，今年有13縣市要檢討房屋稅的稅基，其中有8縣市已經確定會調高稅基(房屋標準單價為主)，其中38年未調的彰化縣一口氣調高60％。
根據財政部統計，經過各縣市不動產評價委員會開會討論、公告，已經確定有8縣市會調高房屋稅中的稅基房屋標準單價。
8縣市包含花蓮縣、彰化縣、台東縣、雲林縣、南投縣、連江縣、台南市以及屏東縣。新標準單價預計今年7月1日起適用，新增建房屋影響最大，舊屋不受影響。
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