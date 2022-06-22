世界各國走向邊境解封，為了解亞太地區消費者對於再度出遊的信心，訂房網站Booking.com進行「亞太地區旅遊信心調查」，收集亞太地區11個市場1萬1000名旅客的意見，針對旅遊的樂觀程度、動力和邊境管制鬆綁後的擔憂進行分析，其中7成的台灣旅客有信心於1年內再次出遊，而被關了2年「就想出去走走」自然成為旅行的最大動力。

在調查的11個亞太市場當中，印度最為樂觀，有86％受訪者有信心在1年內再次踏上旅程，而台灣也有高達7成的受訪者表示有信心。

調查也顯示，印度、越南和中國大陸的受訪者最願意為了出遊而忍受旅途中的不便，包括旅遊中斷、花費增加等，同時也對於開放旅客入境相當樂觀。台灣有30％旅客對開放邊境感到猶豫，37％受訪者不確定我國是否已做好準備安全地接待國際旅客，另有29％深具信心。

隨著疫情不斷變化，因為疫情引發的不確定性成為旅客再次出遊的阻礙。當調查問到目前對旅行最擔心的是什麼，新加坡、中國和香港旅客最擔心的是可能會因為新的邊境管制被困在旅遊目的地。台灣旅客最害怕「在旅途中染病」（58％），其次為「因為邊境管制頻繁變動而受困」（37％）和「擔心到目的地或回國後需要隔離」（35％）。

經歷2年的封鎖，高達6成台灣受訪者表示「就想出去走走」是出遊的最大動力，數據高於亞太地區平均。33％受訪者「想造訪新得知的目的地」。

Booking.com亞太地區執行董事Laura Houldsworth指出，隨著多數國家邊境管制鬆綁，公司看到亞太地區的旅遊開始復甦，令人相當感動和興奮。從亞太地區旅遊信心指數可以看出，儘管對於旅遊的渴望強烈，但基於種種原因，亞洲各地區對旅遊的樂觀程度略有差異。這顯示旅遊業有許多機會，可趁現在調整與互相合作，以提高旅客整體的信心。