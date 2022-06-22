北市警南港分局南港派出所員警李讚芳、游証謙，日前在巡邏時接獲銀行通報，指有一名男子要電匯到國外不明帳戶，疑似遭詐騙，需要員警到場協助。

警方了解得知，黎姓男子在交友軟體上認識一名自稱是烏克蘭女子，她表示因烏俄爆發戰爭急需1500歐元金錢援助，等戰爭結束後將來台與黎男長相廝守。員警一聽即知是典型假交友真詐騙手法，企圖利用烏克蘭戰爭引發民眾的同情心進行詐騙，但黎男因認為匯款金額不大，天真以為應該不是詐騙，且即使被騙也沒關係，最後在警方積極勸阻下，黎男才放棄匯款，未讓歹徒得逞。