台塑六輕為回饋地方，在雲林縣麥寮鄉斥資逾5億元興建「麥寮社教園區」，區內有圖書館與生活美學館，但至今已5年多尚未啟用，麥寮鄉公所22日表示目前主體建築已完工，待無障礙、消防、使用執照等驗收後，即可移交給公所啟用，打造雲林最具規模的社教園區。

麥寮鄉因六輕設廠，每年房屋稅、地價稅等地方稅收達3、4億元，有了充裕的自有財源，公所持續推動社會福利與地方建設，讓鄉民享有電力回饋金、免費營養午餐等福利，同時不斷推出公共硬體建設，占地2萬4000平方公尺的「麥寮社教園區」，是其指標性建案。

最近一些鄉民在網路上質疑，社教園區經過多年興建，卻只聞樓梯響，遲遲沒有後續消息，麥寮鄉長蔡長昆對此表示，他上任後一直關心園區建造進度，無法啟用的原因在於還未通過無障礙、消防、使用執照等驗收，並不是公所不想盡早開放使用。

蔡長昆說，為了讓社教園區更完善，公所還動用了3800萬元電力促協金，加強周邊綠美化工程。園區許多程序、執照、驗收都要時間完成，台塑企業與公所已加緊腳步，想辦法讓園區盡速啟用，以提升鄉民的生活機能與優良藝文環境。

蔡長昆強調，「麥寮社教園區」初期規畫2館，未來還有青年館等，總共可興建4至5館社，打造雲林最具規模的社教園區，他能夠體會鄉民期待的心情，會設法在最短時間內讓社教園區順利啟用。

麥寮鄉民指出，目前鄉內公共建設除了「麥寮社教園區」，還有體適能中心與兒童運動公園，大家樂觀其成，但公所要有完善的經營計畫，才能發揮最大功效並永續經營，以免像鄉內的貨櫃市集，已閒置半年以上成為蚊子館。