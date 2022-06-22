中台科技大學自22至24日為期3天，舉行學生社團幹部訓練研習營，以「復仇者聯盟」為主題的合作模式，讓學校新任幹部學習社團經營相關知識的同時，透過與他人合作及溝通、積極參與並實踐所學，從團隊運作，有效地溝通、委派工作進而激勵團隊做到最好，進而培養完善的領導風範。

昨天舉行社團研習活動始業式，校長陳錦杏親臨會場參與活動，除了為學生加油打氣外，更期勉學生藉由3天活動所學的知識及概念能運用在社團經營上，服務別人成就自己，勇於接受挑戰，為未來累積就業能量；主任秘書詹博州說，肯定同學主動服務熱誠，盼「從體驗中學習，從淬鍊中精進」創造自己與他人價值。

中台科大第22屆學生會長劉耿豪說，電影「復仇者聯盟」中，超級英雄各自擁有強大神力或武器，彼此容忍且同心協力找出合作模式，阻止邪惡大軍，尤其活動設計以「復仇者聯盟」為主題，讓學校新任幹部學習社團經營相關知識，藉彼此經驗交流、分享及學習，讓學校各社團蓬勃發展出創意嶄新的一面。

中台科技大學每年舉行社團幹部訓練研習營活動，提升學生社團幹部領導與行政能力，學習溝通技巧及團康設計，促進幹部間交流，激發學生為團隊犧牲奉獻與服務之熱忱，以「漫威英雄、漫遊天際」主軸，安排各項多元活動包括性平講座、領導與溝通、活動、組織企劃及大地遊戲及探索體驗教育活動等動態課程。

社團研習活動開幕中，在校長陳錦杏及詹博州與課外活動及服務學習中心主任王麗芬帶動下，學生們展開「漫威英雄、漫遊天際」任務，全體社團幹部，一起出發，以團隊合作的力量，尋找那消失的寶石。