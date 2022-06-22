70歲資深藝人李立群近年到大陸發展，並定居上海，不過卻因疫情碰到封城，哪裡都不能去的他怕悶壞，開始拍攝抖音紀錄生活日常，「封城日記」讓他意外爆紅，而之前曾說過解封後就回台灣過退休生活的他，近日也透露回台的確切日期。

李立群21日拍片透露，最近剛好戲殺青，他預計7月3號回台，因為已1年多沒回台灣，回去要好好休息，雖然現在台灣疫情嚴峻，但太久沒回家還是必須回去，可能1年多以後再回來，表示之後還是有往返兩岸的打算。

他也感嘆「但是我對大陸情感太深了，等疫情過後，來來去去方便了，會再來探親、看朋友」，並要粉絲們多多保重。網友見狀都要他回台灣後，也要繼續發日常抖音，「回台灣繼續發抖音，我們會想你的」、「應該回去看看了，時間不短了」、「台灣疫情嚴重，注意防護措施」。

其實，李立群之前就透露，自己演藝路走來都很順遂，從參加話劇社開始演戲演到70歲，差不多可以退休了，「今年解封完了，我就回台灣退休了，做一個養老的老人，在山裡頭射箭、種菜、養貓」。