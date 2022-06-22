民宅鐵門被砸出洞。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

現場留有零件。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一架海軍S-70C反潛直升機，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊執行試飛科目操作時，在跑道重落地，正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷。但沒想墜機時，有零件飛出砸穿民宅鐵門，所幸沒有造成民眾受傷。

海軍S-70C反潛直升機，22日下午在營區內發生意外重落地，過程中疑似有零件噴砸飛到一旁民宅，殘骸還留在門口，轄區警方獲報後也趕抵現場，拉起封鎖線，但可見鐵捲門已被砸出一個大洞，所幸無人受傷，否則後果不堪設想。

海軍司令部表示，本屬反潛航空大隊乙架S-70C反潛直升機（機號：2303），22日下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地本場跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

海軍司令部進一步表示，除協請醫院給予最好治療外，並要求該型直升機立即暫停任務派遣，實施飛安特檢；有關直升機肇事原因，刻由專案小組釐清調查。