台北市議會財政建設委員會要求台北市副市長黃珊珊針對涉違反行政中立案進行專案報告，但黃珊珊拒出席，並提出補充報告。北市議員今在議會炮轟，黃珊珊又在大會缺席，嚴重藐視議會，要求退回報告，議員汪志冰更當場怒撕報告。議長陳錦祥裁示，排定下周二要求黃珊珊至大會針對違反行政中立案備詢。

財委會召集人、無黨籍議員林亮君表示，針對黃珊珊帶著民眾黨候選人到市場疑似輔選，有違行政中立，昨天財建委員會產也有邀請黃珊珊備詢，卻以各種理由不來，辦公室也沒人來說明，產發局、市場處也無法代為發言，昨天要求今天到大會來說明，也沒來，就是藐視議會，這件事仍疑雲重重。

議員苗博雅批評，黃珊珊自己不出席又不指派代表，還把事務官當人肉盾牌，這就是黃珊珊當了20年議員去當副市長之後，換了位子換了腦袋，最赤裸的呈現。

苗博雅也說，市府態度非常清楚，已經在數饅頭了，網軍調查報告送第4次，內容全部都還是網友跟議員公布的資料，沒有新的東西，最讓人憤怒的一點，只檢討公務員服務相關法令，完全不敢碰觸公務員行政中立法。

國民黨議員王欣儀表示，上周大會就要求市政府提出調查說明報告，結果竟送來專案報告的補充說明，應由府級調查有無違反行政中立濫用行政資源，來函竟是產發局代決，能調查直屬長官嗎？

汪志冰怒轟，黃珊珊沒來已經是對議會全體議員踐踏，行政中立補充報告全篇廢話，唬弄說是「偶遇」候選人，這是考驗議員智商嗎？誠心希望黃珊珊趕快離開副市長職位，用公平競爭方式競選市長，否則這樣爭議也為難局處首長、陷人不義，黃珊珊趕快下台，她當場撕掉報告。

民進黨議員許淑華認為，黃珊珊濫用行政資源帶「小雞」跑選舉外，還透過民政系統，使民眾黨參選人得知地方行程，很少看到政黨以如此方式讓行政中立崩盤。

陳錦祥總結時表示，依照《地方制度法》規定，副市長可不出席委員會報告，他也沒辦法，針對違反行政中立問題，下周二赴大會報告與備詢，下周一前送達書面報告給各議員，也要求市府公開行程要通知議員。

議員王鴻薇則不滿，前副市長陳景峻曾到委員會備詢，黃珊珊也應該派代表，怒轟議長怎麼可以幫黃珊珊背書、藐視議會，嚴重抗議，陳錦祥反嗆「我怎麼可能幫她（黃珊珊）背書，我為什麼幫她背書」，場面一度火爆。