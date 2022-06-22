《紐約郵報》（New York Post）21日報導，美國佛羅里達州有一群青少年在價值800萬美元（約新台幣2.38億元）的豪宅內舉行家庭派對，甚至打起拳擊賽；當地警方調查後才發現，這群青少年其實是擅自闖入，屋主與他們根本沒關係。

根據報導，此事件18日凌晨發生於佛州西北部華爾騰郡（Walton County）靠近海邊的的黑水街（Blackwater Street），當地警方接獲民眾報案，抱怨鄰近房屋的嚴重噪音干擾；警察到場查看後，發現大群青少年在價值800萬美元的豪宅內舉行家庭派對。

根據華爾騰郡警長辦公室（Walton Country Sheriff’s Office）在Snapchat、Instagram和其他社群媒體上蒐集的影像畫面，至少數十名青少年在屋內放音樂、喝酒、大聲喧嘩等，甚至還有人戴上拳擊手套，在眾人圍觀叫囂下激烈互毆。

隨著警察抵達現場，大部分派對參與者便一哄而散；不過警方聯繫屋主後，才發現後者根本未同意舉行派對，甚至跟這群青少年沒什麼關係。華爾騰郡警長辦公室強調，讓未成年人在家庭派對中飲用酒精飲料的行為，已觸犯佛州法律，而侵入他人屋內舉行派對更是入室行竊的行為；事實上，警方確實也發現有人上傳自己戴滿屋內戒指自拍的照片。

華爾騰郡警長辦公室呼籲曾經出席、知道有誰出席、被邀請參加該派對，或知道誰為宣傳該派對發放傳單的人們，應主動與警方連絡，「幫自己一個忙」。