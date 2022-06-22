美股全面回漲，但台股22日隨主要亞股開低走低，外資反手大幅賣超並匯出，拖累新台幣貶勢明顯，盤中一度觸及29.8元關卡，上演股匯雙殺，終場收在29.79元兌1美元，創逾1個月新低，貶值7.5分，台北外匯經紀公司成交量放大至13.12億美元。

外匯交易員表示，雖然美股休市後因低接買盤積極，四大指數全部收高，且儘管美國總統拜登和財政部長葉倫均發言打強心針，強調美國經濟衰退並非不可避免，但經濟學家大多認為，Fed上周一口氣升息3碼，睽違28年來首見，美國經濟陷入衰退的可能性高，國際美元指數又向105靠攏，主要亞股應聲全墨。台股在一日行情後，狂洩380點至15,347點，新台幣也跟著反轉重貶。

外匯交易員指出，外資在台股才一天買超，隔天馬上又大幅賣超224億元，並匯出資金，儘管出口商順勢進場拋匯，老大（央行）略出手調節，提供新台幣一定支撐，暫未失守29.8元，但全球金融情勢不佳，外資後續若再賣股匯出，加上美元續強，新台幣不排除將再次衝向30元大關。