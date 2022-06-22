2022年適逢13個縣市調整房屋稅基年度，財政部賦稅署副署長樓美鐘22日指出，目前已有8個縣市公告，多為調高標準單價或地段率，另尚未公告的新竹縣市、嘉義縣市、基隆市等5個縣市估計也會朝調高房屋稅基方向努力。

樓美鐘也表示，最後調整結果將於6月30日公告於財政部官網。

房屋稅最重要的不只差別稅率（俗稱囤房稅），還有稅基（房屋評定現值），而房屋評定現值涵蓋房屋標準單價（新屋的認定價值）與地段率（商業發展程度）、折舊率（按屋齡計算）等，由各縣市房屋標準單價每三年重新檢討評定。

為督促各縣市政府稅捐單位合理評定房屋稅稅基及規定徵收率，財政部近年公告標準單價調幅指標，雙北、高雄等10個縣市，近40年標準單價調幅在80％～160％，為調整單價前段班；桃園市、新竹市、台中市、屏東縣、花蓮縣等七個縣市調幅約60％～80％，為中段班。

調整單價後段班（低於60％）則有台南市、彰化縣等五縣市。財政部今年也特別緊盯適逢調整年度的嘉義縣、嘉義市、台南市、彰化縣等四縣市。