連千毅的個性敢言且叫賣方式獨特，因此成為知名直播主，同時他也是一位幸福人夫，和「真人娜美妻」石帕玉結婚8年育有2兒，近日卻遭質疑夫妻倆感情觸礁，對此他拍5分鐘影片感謝太太的付出，間接駁斥婚變。不過，今（22日）連千毅突然拍片秀出新跑車，還放話「要載多少七仔（台語：女友）就載多少七仔」。

連千毅偶爾會在臉書放上娜美妻的個人照，就算是夫妻合影也是舊的，因此被部分網友猜測婚姻是否出問題；面對外界的風聲，連千毅20日拍片澄清，表示太太是個非常低調的人，且有獨立的生活，兩個寶貝兒子是夫妻倆唯一的連結，感恩太太為家庭的付出，還放閃地說：「我三生有幸遇到這樣的好女人，真的很棒」。

事隔兩日，連千毅於今日PO片分享「我的藍寶，雙門敞蓬車」，還脫口「後面想載幾個七仔（女友），就載幾個七仔」，引發外界的諸多聯想，但仔細一看，連千毅口中的「藍寶堅達」原來是台藍色小貨車，讓許多網友莞爾一笑，紛紛留言：「可以載一車的妹」、「這個實際」、「賺錢車就是讚」。

我的藍寶，雙門敞蓬車🔥🔥🔥 連千毅 由蘭庭精品發佈於 2022年6月21日 星期二

事實上，連千毅5月底就曾表示收了這台才跑4萬1的藍色發財車，當時他幽默地自虧：「沒錢買藍寶堅尼，只能買藍寶堅達，雙門敞蓬！」比起過去高調炫富的作風，現在看起來多了不少親和力。