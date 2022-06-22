上周六晚上7點半左右，紐西蘭南島城市尼爾森(Nelson)的夜空出現怪異的藍色螺旋狀氣雲，形狀就像天空中的旋渦，有些具有科幻想法的人，聯想到科幻概念中的「蟲洞」，或是某種異世界入口。不過較為科學的解釋是，那是SpaceX公司發射獵鷹9號火箭(Falcon 9 rocket)時，火箭在太空所排出的多餘燃料所造成，之所以呈螺旋狀，是因為火箭正在旋轉。

每日郵報(Dailymail)報導，許多紐西蘭人都在周末晚上看到這個人造奇景，先是在尼爾森上空，之後繼續往南飄散，在稍晚時，南島南邊的史都華島(Stewart Island)也看的到。

史都華島的觀星者伯恩斯(Alasdair Burns)說：「夜空中的藍色螺旋雲，絕對是迄今為止他見過的最奇怪的東西。」

「我們很快就敲響了所有鄰居的門，把這個奇景分享給他們；這個螺旋非常緩慢地移動，穿過夜空，然後隨著它的移動逐漸消散。」

尼爾森附近的目擊者馬修斯(Augustine Matthews) 說，她當時正在散步，發現這個奇景後，跑回家通知丈夫一起觀看。「它看起來像星星，只是帶有螺旋的花紋。然後在10分鐘內穿越了半邊天空，同時持續擴散……太迷人了。」

帶來了壯觀的景象——當時它傾倒了燃料，在夜空中形成了一個發光的藍色漩

新普利茅斯天文學會(NPAS)在臉書上說明：「晚間7 點半左右，在天空中看到的螺旋，很可能是 SpaceX 的Globalstar 2號衛星，在發射期間所釋放的燃料。其實以前也有類似的效果。」

今年2月，獵鷹9號火箭在發射後，也在當天晚上的堪薩斯州留下螺旋狀雲氣。(圖/Space.com)

那枚火箭是在周日早上，從佛羅里達州卡納維拉爾角太空中心發射，攜帶一顆通信衛星進入軌道，其後火箭的第一節返回地球，安穩的降落在無人平台上。