為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息，透過〈虎力平安元年〉開啟台灣原生動物守護計畫，「呼哩平安」讓石虎平平安安，更象徵和泰集團守護台灣美麗珍稀的本土石虎的決心。

和泰汽車在地成立75周年，多年來在「人、車、環境」三大領域深耕公益，積極投入ESG，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，帶領著集團關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。

近年因疫情擴展國旅風潮並開發更多秘境，讓台灣這片土地的美在深度探索中持續被發掘，台灣這塊土地值得守護的珍貴原生環境，讓和泰汽車發願帶領集團關係企業及經銷商，發展新的公益願景「與美好台灣同行」，攜手一同關注台灣在地需求，持續投入與推動社會公益，帶來更多的正向影響。

過去和泰集團透過「TOYOTA一車一樹計畫」守護山林海岸線，今年將突破65萬棵種植，守護台灣美麗的環境；2021和泰運用HINO3.49噸底盤，打造為全台首部野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多野生動物回到山林，守護台灣的珍貴動物。

台灣原生動物守護計畫〈虎力平安元年〉記者會當天，和泰集團也正式介紹了集團吉祥物-“虎力”，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法，同時「虎力」跟台語的「呼哩」唸法相同，代表「給予」之意，希望虎力可以一起集合大家的力量，守護在地美麗的事物，為台灣盡一份心力。