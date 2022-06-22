月底將至，如果手機出現入帳通知，相信不少人都會抱有一絲期待。但最近有網友收到通知，帶著雀躍的心情一看，才發現入帳金額顯示0元，讓他非常無奈「以為誰轉錢給我」。貼文引來上千網友留言，不少人透露自己也有收到，「我也有收到」、「我收到8元」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他昨（21日）收到郵局手機APP的入帳通知，起初內心一陣欣喜，想說是誰轉錢給他，殊不知看見手機螢幕顯示「入帳0元」，他無奈表示「入帳0元到底是要通知X小」。

一名網友收到郵局APP入帳通知，金額0元，讓他很是無奈。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光引起熱烈討論，吸引上千名網友按讚留言，「我也是今天收到這個0元超傻眼」、「我今天收到利息4元」、「我今天收到27元」、「0元可以匯？怎麼弄的」、「我收到8元」、「我今天收到3元」、「我以為是詐騙」、「我也有收到」、「我也有，我的27」。

對此，有網友解答，「每半年一次的計息」、「6/21，銀行/郵局每半年給息的日子」、「利息啊，每年6/21、12/21」、「利息喔！半年一次」。

事實上，郵局官網說明，存簿儲金依規定最高計息為100萬元新台幣，超過的部分不計利息。1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。