女星大S（徐熙媛）今年3月閃電宣告再婚，與20年舊愛「酷龍」具俊曄結為夫妻，新婚老公還遠從韓國飛來台灣團聚；今(22日)韓國綜藝節目更釋出兩人的婚紗照，小倆口幸福洋溢羨煞眾人。近日一段7年前影片被網友挖出，大S對「婚後遇到摯愛會離婚嗎？」的回答如今成為神預言。

大S在20年前曾與「酷龍」成員具俊曄交往，但因遠距及事業為重等因素而分開，如今離婚後義無反顧與舊愛復合，展現她敢愛敢恨的個性。近日有網友挖出一段7年前影片，大S在2015年曾參加大陸辯論節目《奇葩說》，主持人先問大S：「妹夫出軌會告訴小S嗎？」大S直言「會」。

（影片來源取自《綜藝大爆炸》若有移除請見諒）

主持人接著又問：「假如你遇到今生摯愛會離婚嗎？」大S則說要看情況，若是遇到了靈魂伴侶，見到時就很契合、有火花，就有可能離婚；但主持人不放過她繼續逼問，大S坦言，如果當場遇到靈魂伴侶，瘋狂愛上對方，她會跟老公坦白，隨後也直言：「我覺得應該是要（離婚）」。

大S說若是遇到了靈魂伴侶，見到時就很契合、有火花，就有可能離婚。（圖／取自YouTube）

大S坦言如果遇到靈魂伴侶，瘋狂愛上對方，她會跟老公坦白，應該是要離婚。（圖／取自YouTube）

不過大S在節目播出後也發文澄清說，汪小菲已經是今生摯愛，「為了節目效果我就順勢說離吧，至少不要欺騙彼此」，她強調這是假設的辯論題，「我可是非常愛我老公」。節目畫面對照如今大S斷開前夫汪小菲，找回20年前的摯愛並修成正果，讓不少網友驚呼當年果真是神預言。