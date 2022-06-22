一架海軍S-70C反潛直升機今(22日)下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似因為旋翼片脫落，在營區內意外墜毀，現場冒出濃煙，機上4人受傷，機工長劉尚鈞傷勢嚴重，95%燒燙傷。此消息一出，立刻引爆網友怒火，紛紛在網路論壇大罵總統蔡英文：「怎麼又摔飛機了？任內第幾次了？」

海軍反潛航空大隊陳錦凡中校、鄭行杰上尉、郭冠廷士官長、劉尚鈞士官長等4員，今下午3時許駕駛S-70C直升機，試飛期間因不明原因墜落基地停機坪失火。劉意識不清，有90至95％的2~3度以上燒燙傷，呼吸道已預防性插管。郭於事故現場時意識清楚，有10至15％的2~3度以上燒燙傷，已預防性插管。

鄭到院時生命徵象穩定，右上臂有穿刺傷、右膝撕裂傷正在縫合、左側第10肋骨折。陳到院時生命徵象穩定，臉部撕裂傷已縫合、左手及左腳撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折。

許多網友看完新聞後，紛紛到PTT大罵蔡英文，留言表示「民進黨政府禍國殃民、台灣罪人」、「又...離上一架才多久...」、「這些年，很多飛機墜機了」、「沒打仗怎麼一直摔機」、「近年台灣好像年年都摔軍機，有夠慘」、「國之將亡」。

甚至有人說出蔡英文是任內「墜機、斷交」最多的總統，「任期內要掉幾次飛機」、「這是蔡政府任內第幾次了」、「小英任內國軍人民死傷慘重」。

統計蔡英文2016年擔任總統以來發生的國軍重大意外事故，2016年有雄風三型反艦飛彈誤射事件、CM-11勇虎式戰車失衡墜溪；2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號、幻象2000失聯；2018年幻象2000失聯。

2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀、海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆、OH–58D聯合操演墜機、金防部M41A3戰車翻車、F-5E戰機墜海、F-16A墜海。

再來去年有F-5E墜海、阿帕契誤射飛彈發射架；今年有F-16V墜海、幻象2000墜海、IDF戰機卡跑道、AT-3教練機墜機、雷霆2000火箭推進劑殉燃車輛損壞，加上今日S-70C直升機墜毀，共19起事故。