近日爆發河南部分儲戶民眾向村鎮銀行追討存款，卻出現莫名被「賦紅碼」亂象事件。鄭州市紀委監委官方微信號「清風鄭州」22日發布消息，經查，鄭州市委政法委常務副書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬；團市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定並安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳冲，鄭州大數據發展公司副總經理楊耀環，對儲戶在鄭掃碼人員賦紅碼。

據統計，共有1317名村鎮銀行儲戶被賦紅碼，其中446人士進入鄭州掃描場所碼被賦紅碼，另有871人未在未在鄭州，但卻因未掃過他人發送的鄭州場所碼被賦紅碼。

鄭州市紀委監委表示，經調查後，馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，馮獻彬、張琳琳對此分別負主要領導責任、重要領導責任，陳沖、楊耀環、趙勇對此負直接責任，應予從嚴從重問責追責。

因此，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》，經研究決定，對馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；給予陳沖政務記大過處分；給予楊耀環、趙勇政務記過處分。