林莎率隊前進澎湖欣賞海上花火節。（17LIVE提供）

17LIVE招牌直播實境節目《17瘋開箱》睽違2年將再度踏上澎湖，由林莎率隊9位人氣17LIVER前進澎湖，為大家開箱今夏澎湖各種全新玩法，上月隨節目《瘋狂總部》一日快閃澎湖的林莎表示一天真的會意猶未盡，「因為真的很漂亮～結果沒想到又能再去一次，超興奮的呀！」

她雀躍表示沒想到自己想去澎湖的願望如此快速實現，難忘海上煙火的她也將再次登上遊艇感受海上煙火，此外，她也期待可以享用網美級的龍蝦海陸大餐，「因為上次看完花火節肚子很餓，馬上衝去吃宵夜， 如果在船上就能享用龍蝦海陸大餐的話，感覺很幸福。」

除了夢幻花火節，林莎和黃子宇Amanda、嘎D人辣個表哥、葶妮Tina、蒂芬妮、傳恩Ryan、咪雅Angel、璇璇Alyse、鼓手木蘭、UC不是咖啡等人氣17LIVER將邊玩邊PK對戰帶路多項澎湖有趣活動，例如到青螺外灘的潮間帶體驗澎湖獨有的傳統捕魚法抱墩抓魚、耙貝殼，學自己動手花枝丸DIY以及比基尼水上大戰等，新奇又有難度的抱墩抓魚關卡，DJ圓圓和LIVER俞汝、嘉恩將現身擔任關主把關LIVER們在潮間帶的PK激戰。

繼上次赴綠島LIVER們浮淺、玩水很開心，這次LIVER們將透過鏡頭帶大家走入海底世界挑戰澎湖很夯特別活動-海底漫步，澎湖是全台唯一能體驗海底漫步的地方，能在海底活動，感受猶如太空漫步般的無重力空間，自由在海中散步、餵魚。海底漫步也讓林莎很期待，她說：「因為之前常常看到照片覺得很可愛，但都沒機會體驗，這次很期待能在澎湖海中來一趟海底漫步～餵食五顏六色熱帶魚、觀賞美麗的珊瑚。」