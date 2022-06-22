大聯盟全明星賽預計於美國時間7月19日在洛杉磯道奇主場開打，首輪投票洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）暫居美聯人氣王，獲得151萬張球迷選票。國聯人氣王是道奇貝茲（Mookie Betts）的145萬票，貝茲因為肋骨骨折而在休養中。天使大谷翔平在DH指定打擊部分暫居第2，獲得55萬票，落後給太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的83萬票。

首輪投票的兩個聯盟人氣王將可直進明星賽，除此之外，每個位置的前兩名以及外野手的前6名晉級次輪投票。阿瓦瑞茲本季0.311打擊率、1.026攻擊指數，還有18支全壘打，大谷要追上他的難度很大。

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競爭最激烈的外野手位置，天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）暫以129萬票位居美聯第2，只落後賈吉。第3名是藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）的62萬票，接著是洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的50萬票。

國聯外野手由貝茲領銜，勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以139萬票緊追在後，巨人外野手彼德森（Joc Pederson）就是上次打人事件中挨巴掌的那一位，獲得63萬票暫居第3。

今年異軍突起的藍鳥23歲捕手柯克（Alejandro Kirk）獲得105萬高票，美聯第2的洋基捕手崔文諾（Jose Trevino）相比之下才拿到38萬票。