炎炎夏日來臨，炎熱高溫成為身上有狐臭異味者最難受的季節，難聞的狐臭味將嚴重影響社交與生活。資深整形外科名醫曹賜斌為解決這個擾人困擾，2年前自行研發出「狐臭抽吸及刮除術」創新療法，迄今已經治癒過20多位患者，長期追蹤後，臨床效果佳而且不留疤，最重要是手術隔日起就沒有狐臭味，有效解決患者受狐臭之苦的困擾。

曹賜斌指出，狐臭目前風行的「旋轉刀刮除術」，以及「微波熱能止汗術」這兩種主要療法，都有其缺失與傷害後遺症，導致不少狐臭患者心動而不敢行動。他分析，旋轉刀刮除術的刮除力道極強，操作經驗欠佳或稍有不慎容易造成皮層底層的大範圍刮傷，導致腋下大片疤痕甚至攣缩變形。但如果保守性刮除則會殘留狐臭腺體導致療效不彰。另一種非手術性的微波熱能止汗術（Miradry）如操作不慎，容易讓皮膚表面灼傷，即便有配備表面冷卻裝置，治療時仍相當疼痛，術後會有明顯瘀腫現象，並且可能要兩次性治療才能有較佳效果。另外，它的治療是針對汗腺及腋下多汗症，對狐臭腺體及臭味去除，則療效會比較差一些。

曹賜斌醫師自行創新研發的狐臭抽吸及刮除術新療法，是在局部麻醉下，於腋下狐臭區域外圍皮膚，切開兩個3至4毫米的小洞，插入抽吸管，以交叉抽吸方式抽出大部分之狐臭腺體。之後再用刮匙將黏附在皮膚底層的殘留狐臭腺體予以刮除，這樣即可將絶大部分的狐臭腺體清除乾淨，而不會有旋轉刀的皮膚底層刮傷，及Miradry 的皮膚表面灼傷等後遺症發生風險。手術時間大約一個小時，術後只留下兩個3～4毫米不起眼的小刀痕。這種方法可以同步抽除4至6成之腋毛毛囊及汗腺腺體，因而術後腋毛及流汗都會減少約一半。

曹賜斌表示，狐臭抽吸及刮除術這種新手術療法，有效符合實際需求，希望在盛夏後疫情時代，提供給狐臭患者一個揮別異味的新選項。