搶攻年底台中市議員席次，民眾黨宣布將提名11人投入選戰，22日並舉辦小型的聯合公開造勢活動，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說，不會推派人選投入台中市長選舉，雖然民眾黨在台中市沒有母雞，但會採取聯合造勢，黨主席柯文哲與5名立委也會經常到台中輔選。

民眾黨日前提名9人投入台中市議員選舉，分別是第3選區（烏日、大肚、龍井）魏嘉慶、第5選區（潭子、大雅、神岡）張睿蒼、第6選區（西屯）張仲翹、第7選區（南屯）洪鑫任、第8選區（北屯）邱于珊、第10選區（中西區）許瑞宏、第11選區（東南區）林俊凱、第12選區（太平）葉諾凡、第13選區（大里、霧峰）江和樹，22日再通過提名第9選區（北區）林欣德與平地原住民洪志明參選，總計將提名11人投入台中市議員選戰。

為11名參選人進行首波造勢，蔡壁如特地到台中為黨提名人加油打氣，蔡壁如表示，民眾黨第一次參與直轄市的三合一選舉，因在台中市沒有適合的市長參選人，也就是沒有母雞，中央黨部與地方黨部都會傾全力輔選，也考量小黨經費少、人也少，將提出聯合競選的政策與口號。

台中市黨部主委郭達鴻則說，台中市在台灣選舉中有「搖擺州」的稱號，光是市長就已經過4次政黨屯替，市民對政治敏感度高，且中間選民的比例相對多，是過去藍、綠兩黨無法獨霸的原因，也因此，台中市對民眾黨來說是很好的戰場，只要獲得中間選民認同，即有機會在議會取得關鍵席次。

郭達鴻強調，這次提名的11位參選人知名度雖不高，但他們沒有地方派系包袱，也不受限於意識形態，將會是很好的選擇。