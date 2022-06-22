李沐喜歡謝欣穎所示範的Delvaux BRILLANT PM ENLACED 手提袋（冷冽灰），價格店洽。（Delvaux提供）

日前在陳柏霖主持的實境節目目《極島森林》中，於將近90度的邊坡不慎滑倒，嚇喊腿軟的謝欣穎，今（22）日一改節目中的休閒裝扮，以一身紫色仙氣洋裝搭配比利時貴婦包品牌Delvaux 2022秋冬系列作品包款，與金鐘最佳新人李沐、新生代演員曾敬驊等人，現身品牌於BELLAVITA寶麗廣塲中庭開設期間限定店，大談彼此的消費觀。

李沐以俐落套裝搭配暖棕色Delvaux Pin Airess，呈現輕盈、俐落的裝束，價格店洽。（吳松翰攝）

Delvaux PIN MINI BUCKET AIRESS 手袋（暖棕色），價格店洽。（Delvaux提供）

三位演員們在殺青後都偏愛透過購物犒勞自己，但挑選包款、購物的習慣各不相同，如謝欣穎表示多挑選「經典百搭款」，而李沐選包考量則是「用的長久」並強調「要有一種命中注定的感覺！」此次逛店，便看上謝欣穎示範的Leather Mastery系列冷冽灰Brillant PM Enlaced手袋。

曾敬驊以奶茶色皮外套搭配冷冽灰Lingot肩背包，價格店洽。（吳松翰攝）

至於近期剛結束一整年拍片行程的曾敬驊，便自曝「今天很有消費慾。」即使面對單價十萬起跳的Delvaux，也表示「我覺得這和我工作勞累的程度可以相呼應。」雖然Delvaux包款多以女款為多，但他提到家中有三個姊姊「我還是有可以送包的女生對象。」不過被提醒到一次買三個的可觀價格，讓他急喊「還是從大姐開始，輪流一年送一個好了。」

Delvaux BELLAVITA 寶麗廣塲台北期間限定店盛大開幕。（Delvaux提供）

Delvaux BELLAVITA 寶麗廣塲台北期間限定店店景。（Delvaux提供）

Delvaux於即日起至30日止，以比利時前衛建築師André Jacqmain作品為空間靈感，在台北BELLAVITA寶麗廣場開設期間限定店內開設期間限定店，店內陳列品牌完整商品系列如Brillant手袋、Tempête手袋，以及今年秋冬新品採用全新Leather D皮革工藝打造的Brillant手袋、以Taurillon皮革製成的Pin Swing手袋等，同時也設有可愛的拍照裝置，同時也在25日至7月6日間，於限定店旁設立Delvaux café區域，販賣以品牌代表性元素為靈感的下午茶套組。