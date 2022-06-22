總統蔡英文今日出席台北國際食品展開幕典禮，她表示，本次展覽來自23國，都是民主盟友的優良產品，希望民眾一起支持這些民主良品，讓台灣和民主盟友的互助力量更強大。
蔡英文指出，台北國際食品展是亞洲最具規模的食品平台，也可說是文化交流的平台。每一個國家的食品，不僅能呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味。當國際友人來台灣訪問時，也會請遠道而來的朋友，品嘗台灣的美食，像是珍珠奶茶、小籠包等，都非常受到好評。
她認為，食品是一個國家的重要外銷產品，在國際經貿的往來過程中，食品的出口和銷售，有時候也會遭受政治因素的介入，阻礙商品流通，以及貿易正常進行。就像近來，台灣的石斑魚被片面暫停輸入中國，就是這樣的例子。
蔡英文表示，許多共享民主價值的國際夥伴，力挺台灣漁民，像是日本福島養殖業者就說，吃「民主的魚」來聲援台灣。
包括日本、美國、歐洲、立陶宛等國，都參與食品展，蔡英文表示，這些來自四大洲，一共23國的特色美味，全部都是「民主好物」，更是「民主良品」。她要邀請全國各地的民眾，一起支持這些產品，讓台灣跟民主盟友的互助力量更強大，共同開創更多美好的成果。
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