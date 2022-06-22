新光三越信義新天地A8 B2饕客俱樂部「蘭芳麵食館」，也為百貨獨家引進。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A8超市「美麗市場」，首度設立兒童專區。（新光三越提供）

宏匯廣場推出虛擬實境體感設施VR ZONE－人氣IP「急滑降體感機－巔峰飄雪」。（宏匯廣場提供）

比漾廣場ESTEE LAUDER專櫃於5月底改裝完成。（比漾廣場提供）

看好疫後商機，百貨睽違多年進行大改裝，預備下半年搶客，包括熱門的新光三越信義新天地美食街，全新打造用餐環境，並導入獨家餐廳、異國伴手禮等；新北市宏匯廣場、比漾廣場也分別有運動樓層、化妝品旗艦櫃大改裝，引進品牌全新形象店，變身在地消費新主場。

新光三越台北信義新天地A8 B2美食街，睽違10年來大改裝，歷時45天打造「饕客俱樂部」，明（23日）全新開幕，除原本的熱門餐廳丸龜製麵、麥當勞、清真中國牛肉麵食館、金子半之助等保留外，也新引進知名川菜餐廳「蘭芳麵食館」、浮誇系海鮮丼飯「魚君海鮮丼專門店」（7月7日開幕），及東京人氣伴手禮「The Maple Mania楓糖男孩」、台中超高人氣一級咖啡廳「kafeD」等，特別增加烘焙和伴手禮品牌，符合全客層的多元需求。

新光三越台北信義新天地表示，看好信義辦公商圈一天流量約10萬人，其中20％的人下班時會到信義商圈消費，客群相當穩健，此回A8 B2美食街改裝完成後，預計年度來客數約600萬人次，可較去年成長50％、較疫情前成長1成。另鑑於超市業績暢旺，A8 B2的「美麗市場」也首度亮相，除嚴選食材外，也首度成立兒童專區，獨家集結歐美、日韓的嬰幼兒相關品牌，包括副食品、寶寶粥等。

另新莊宏匯廣場為提升消費體驗，4樓運動樓層大規模店裝進化，已於本月17日登場，引進NIKE、New Balance等潮牌，及智慧穿戴裝置品牌Garmin、Jabra，更將新北獨家的超人氣虛擬實境體感設施VR ZONE完整呈現，消費者可同時擁有運動、男裝、戶外、高爾夫、3C、VR ZONE虛擬實境遊樂園全系列一站式購足，打造運動族群新主場。

永和比漾廣場今年率先百貨同業，大改裝1樓化妝品櫃位，並分3階段完成，以嶄新明亮的設計，打造品牌全新旗艦櫃，繼第1階段完成的DIOR、sisley、KANEBO、SKII後，ESTEE LAUDER、SHISEIDO國際櫃也已於5月底改裝完成，GUERLAIN將預計7月完工。比漾廣場推出「FUN暑假採購祭」，在7月指定日期憑比漾卡於化妝品、女鞋、男女裝、內睡衣單櫃消費滿2000元，贈100元贈品券。