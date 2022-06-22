今年發生影視人員不幸墜谷溺斃的意外，勞動部近日公布「112年度勞動檢查方針」的「監督檢查重點」中納入「影片拍攝及大型活動舞台架設等作業之安全檢查」。

該檢查重點包括掌握轄區影片拍攝、大型遊樂園、演唱會、跨年晚會及節慶等活動時程，針對從事片場佈置、舞台架設、布景搭建、道具搬運及辦理活動等作業，以是否採取爆炸、火災、墜落、感電、物體飛落、物體倒塌、溺水等災害防止措施為檢查重點。

而針對發生多起大夜班超商店員遭攻擊一事，「監督檢查重點」中也納入「職場夜間工作危害預防檢查」，針對從事夜間工作的勞工，應以勞工安全為第一優先，並依職場夜間工作安全衛生指引之建議事項，就各工作場所實施風險評估，及檢討緊急應變處理程序，配置適當人力，落實勞工相關教育訓練，將安全衛生教育訓練及常見災害相關預防措施列為檢查重點。

方針也針對外送員安全，要求以是否依本部發布之相關指引，訂定及執行外送作業危害防止計畫，並實施安全衛生教育訓練、提供人身保險與財產保險等保障、合理派單、危害告知、置備安全帽、反光標示、高低氣溫危害預防及緊急用連絡通訊設備等必要安全衛生防護設施為檢查重點。