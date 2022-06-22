交通局將實施車流管理，引導35噸以上大型車輛改走外環道。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區草漯市區由台15線大觀路貫穿，因緊鄰工業區，常有重車來往，不過該處不僅商家和民宅聚集，更是國中小學區，使交通安全產生疑慮。市議員郭蔡美英建議，大型車輛應改走外環道繞過市區，交通局昨會勘後決議，台15線文林路口至成功路一段路口，將禁35噸以上重車進入。

郭蔡美英指出，台15線大觀路有許多大型車輛來往，因該處人口、商家密集，且還有草漯國小與草漯國中在此，影響民眾交通安全，也有路面損壞疑慮，因此建議重車改行外環道成功路，避免穿越草漯市區。

談及交通狀況，附近民眾坦言，每次在交通尖峰時段接送小孩，大觀路上會遇到不少大車，還有過馬路的行人，確實有點危險，若能讓大車走外環道，應能減少車禍發生率。

對此，交通局運輸規劃科表示，昨到場會勘，台15線及成功路皆屬該地區車輛通行的主要道路，其中台15線行經草漯都市計劃區內，住戶較多且商家林立，確認路幅寬度足夠後，決議在「台15線文林路口至成功路一段路口」實施車流管理，禁止35噸以上重車進入，交通局將設置禁行與引導標誌，提醒牌面最快7月底前設立完畢。