中國國務委員兼外長王毅22日會見即將離任回國的韓國駐華大使張夏成。王毅表示，中國對韓友好政策沒有改變，盼韓國新政府也能繼續堅持對華友好政策；中韓應加強溝通協調，共同維護好本地區的和平穩定。

王毅指出，人們常講中韓是永久的近鄰和分不開的合作夥伴，雙方應把握其中的深刻道理和內涵。建交30年來，在兩國政府和社會各界共同努力下，中韓關係實現跨越式發展，取得重要積極成果。

王毅稱，中韓貿易額持續突破3000億美元，累計相互投資近千億美元，人員往來步入千萬人次時代。這些重要成果符合中韓兩國和兩國人民根本利益，值得雙方共同珍惜和維護。

王毅強調，國與國交往最重要的是保持相互政策的穩定性和連續性。中國對韓友好政策沒有變化，將繼續把韓國置於中國周邊外交的重要位置。希望韓國新政府也能繼續堅持對華友好政策。

王毅表明，雙方應以建交30周年為契機，推動中韓戰略合作夥伴關係邁上新台階。面對逆全球化、冷戰思維等挑戰，中韓應加強溝通協調，共同維護好本地區的和平穩定，共同致力於全球的發展繁榮。

張夏成則稱，出使中國三年來見證中國發展的日新月異，見證韓中關係取得的重大成果。相信中國將保持強勁發展勢頭，韓中友好和務實合作也將會得到進一步深化。