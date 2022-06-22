許多民眾都會選擇賣場採買家庭所需時，都會想到美式賣場好市多，不過一名老會員表示，自己近來因為「6大雷點」已經不再到好市多消費，沒想到許多網友看了原因後一致認同「真的是這樣」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己最近因為商品品質的關係已經不再前往進行消費，「牛肉，在 Costco買的與在美福的買的牛肉，品質美福比較好」、「土魠魚塊，在 Costco買的與菜市場買的比較，菜市場的買回來冷凍了一段時間，乾煎起來還是很香，但是Costco的不香，好奇怪？」、「堅果原有一個廠牌很好吃，後來換成他們的自有品牌就不愛吃」、「老婆愛吃的鹹餅乾也不賣了」、「橄欖油不精緻」、「義大利麵、義大利白醬、蕃茄醬、冷凍Pizza在全聯也買的到」。

對此，在好市多購物多年的原PO勉勵好市多「要加油了，實在沒有吸引力，只有停車位比較寬敞」，許多網友也紛紛回應「之前在Costco買土魠魚，結果油煎，一直冒泡泡好恐怖又捨不得丟掉，想說配飯吃吧，結果有一股異味好奇怪的味道，最後還是丟掉」、「昨天買韓式牛肉，650元一盒，分裝時都是大概250g一袋，昨天分了5袋，一袋是兩人份的晚餐肉量，昨天突然覺得這樣一袋也是要130元？！突然覺得已經沒有這麼便宜了的感覺」、「樣少量大，小家庭報廢率太高，還是大潤發好逛」、「真的沒那麼好逛了，品質跟價格都不如從前」。

但也有人認為「我覺得餅乾滿吸引人的啊！最近進好多喜歡的垃圾食物～哈哈哈」、「還是有些不錯的東西可以買，例如烘焙紙、洗碗精、貝比菠菜、乳酪等等」、「好市多應該不是只有食物，很多東西還是超有競爭力，尤其線上購物常有好貨，最近買一組AirTag比外面便宜超多，屌打所有通路」。