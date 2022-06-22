台南市新市區白蓮霧產銷班班員王昆隆院子裡的百年白蓮霧樹，結實纍纍。（劉秀芬攝）

台南市新市區白蓮霧產銷班班員王昆隆院子裡的百年白蓮霧樹，以木瓜網室用紗網鋪天蓋地嚴密蓋住防果實蠅。（劉秀芬攝）

台南市新市區推廣白蓮霧產業，將原生種白蓮霧老樹清查列冊，並成立產銷班復育，傳承香甜青澀的好滋味；班員王昆隆家後院有1顆編號32號老白蓮霧樹，有4層樓高，為了防果實蠅叮咬，特別訂製一張大紗網，每年開花期，請10個人用竹篙撐起紗網，將整棵樹蓋住，才能年年有收成。

王昆隆說，他小時候住家附近都是白蓮霧園，後院這棵老蓮霧樹在他阿公小時候就已經好幾層樓高，估算有200多年歷史，現在樹身要3人才能合抱，還請吊車來修剪樹高，保持3至4樓高度。

王昆隆小時候與鄰居小孩常爬上樹去摘蓮霧，有時還會撿蓮霧去擺攤，常有水果販收購，加減賺零花錢。1970年代，果實蠅危害愈來愈嚴重，王家也不再管顧白蓮霧，任其開花、結果、落果，直到2004年公所開始推出搶救白蓮霧計畫，清查白蓮霧老樹，成立產銷班，王昆隆才加入保護復育行列。

「訂作一張網要1萬元，蓮霧收成後，網子也要收起來避免日曬雨淋。」王昆隆的太太蘇秀麗說，因為老樹結果套袋不易，因此請製作木瓜網室業者打造一張大網，業者還教他們如何架起4層樓高的紗網，每年開花期，就要請10多名親朋好友合力架網，直到採收後才把網子收起來。

「種蓮霧樹是副業，有收成自然是歡喜，客人買了回購，更是高興。」蘇秀麗說，想要有好吃白蓮霧，還是要下功夫，她也去上了很多有機農業課程，施肥、修枝、澆灌功夫不可少，但有時收成前遇到下雨，就「去了了」，果實品相較不好的，也不好賣給消費者。

新市農會白蓮霧產銷班班長鄭明堂表示，公所白蓮霧節將於7月2日舉辦臉書線上宣傳活動，班員將提供10盒公益拍賣；近年來新市土地價格高漲，去年又有一位班員家農地賣掉，把樹砍掉，白蓮霧種植面積愈來愈少，以後要吃到買到新市白蓮霧機會也愈來愈少。