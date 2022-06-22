大陸近期《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐3》）播出後話題不斷，讓許多觀眾敲碗兄弟作《披荊斬棘的哥哥2》也能盡快開拍，第一季成功讓張晉、林志炫和趙文卓等資深前輩，再度爆紅；而近日微博瘋傳《披荊斬棘》出演名單，居然有9名台灣男星，其中2人言承旭和吳建豪還曾經同團，以F4紅遍全亞洲。

《披荊斬棘的哥哥》去年播出就讓一票「哥哥」成功圈粉，像是趙文卓拍武打戲外生活規律、性格剛直的一面，熱狗雖然是Rapper卻也很聽大哥的話，陳小春帶領大灣區的男星們展現大哥的面貌，還有一直被叫「蔡少芬老公」的張晉能唱能跳能秀武術幾乎全能；許多觀眾都很期待第二季，想看到還有哪些「寶藏哥哥」。

近日微博瘋傳《披荊斬棘的哥哥2》出演名單，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

近日大陸微博上瘋傳《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2）出演名單中，有Mike、曾比特、陳小春、彈殼、杜德偉、范世琦、郝雲、黃義達、金瀚、李承鉉、林峯、劉愷威、陸毅、潘瑋柏、仁科、任賢齊、蘇有朋、汪峰、王大陸、溫兆倫、吳建豪、吳克群、吳卓羲、信（蘇見信）、言承旭、楊長青、張雲龍、張震嶽、張智霖、鄭鈞、周柏豪、朱嘉琦，總共32位中港台男星；不過，一切要等到6月底節目開拍後，才會揭曉名單是否屬實。

其實《披荊斬棘》官方微博早在5月31日曾發文，要招集第二季大眾評審團，證實已經在籌備第二季，但尚未公布出演名單；但不少台灣網友從網傳名單中，發現有9名來自台灣的男星，有潘瑋柏、任賢齊、蘇有朋、王大陸、吳建豪、吳克群、信（蘇見信）、言承旭和張震嶽，都很期待節目播出，更有人表示希望有機會看到F4的言承旭和吳建豪同台表演。