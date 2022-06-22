大陸線上金融服務巨頭螞蟻集團近期頻傳復出消息，22日傳出，螞蟻最快將在6月底前正式向中國人民銀行提交設立金控公司的行政申請。消息人士指出，人行有意受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並將在收到正式申請後對外公告。

綜合外媒22日報導，消息人士表示，人行可能需要數月時間才能決定批准與否。期間，大陸相關官員將核查螞蟻集團的資本實力和經營模式，以及公司股東和高管的合規情況等。

報導引述螞蟻集團新聞發言人表示，螞蟻集團一直按照監管要求，扎實推進各項整改工作，包括準備金控申設相關材料，何時正式提交申請尚無時間表。路透稍早報導曾指出，人行已接受螞蟻集團成立金融控股公司的申請。

另一方面，市場近期也盛傳螞蟻將重啟IPO的消息，路透引述兩名消息人士表示，大陸政府已對螞蟻重啟IPO開出「初步綠燈」，螞蟻甚至最快會在7月重新遞交上市申請，中國證監會已籌組一個團隊來評估螞蟻的上市計畫。