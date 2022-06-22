大陸醋酸纖維需求增加，供應緊張，加上菸草商絲束需求明確，材料-KY（4763）已取得當地政府立項，規劃投入約1億元人民幣，擴建年產絲束6,000噸，長絲2,000噸，預計2023年第一季取得土地，6月整理廠房，9月安裝，下半年投產；屆時總年產達2.6-2.8萬噸，增幅逾三成。

有鑑國內偏光片產能只占國內需求約30％，材料-KY還將投資1.1億元，建造年產5,000噸產能，切入液晶顯示（LCD）偏光片的的關鍵原料「三醋酸纖維素」生產，強化多元利基能量。

此外，材料-KY研發綠色環保材料的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產；預計今年下半年於台灣成立研發中心，研發生物可降解材料，取代現有石化原料，以適應未來碳中和的歐盟標準。

材料-KY指出，纖維素膠粒作為軟質包裝材料，生物碳含量50％，具良好的機械性，與工程塑膠ABS或PC相近，可取代石化基塑料的適合選項，製造板材並進行熱塑成型立即可加工成型，廣泛適用於熱塑成型的加工工藝。

另以Celluloid接枝聚丙烯PP，生物碳含量10％，有效減少使用石化基塑料聚丙烯PP，與聚丙烯比較可減少20％碳排放，應用於各種軟質包裝材料。