國發會副主委高仙桂今（22）日代表政府接受美國商會白皮書後表示，政府將與美國商會協力落實2022年商會白皮書建言。

高仙桂指出，美國商會「2022年白皮書」，關心能源供應、永續發展、數位轉型、邊境防疫等領域，這些議題也是現階段政府施政重點，政府將與商會協力落實。

高仙桂表示，在確保穩定能源供給方面，政府已考量用電成長，滾動檢討至2027年新增與除役機組時程規劃，以確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。而為穩定輸配電，政府將推動「強化電網韌性建設計畫」，另為平衡用電負載，台電也於去年設立電力交易平台，以增加電網彈性。

至於永續發展方面，高仙桂也指出，國發會已公布「2050淨零排放路徑圖」，並提出「12項關鍵策略」，2030年前政府將投入新台幣9000億元，預估可誘發民間投資4兆元。

高仙桂強調，有關去年（2021）白皮書建議，在新醫療器材審查流程縮減、化學物質標準登錄期限、電動車貨物稅免徵、投信募集ESG相關主題基金應揭露內容等，獲致「已解決」評價，加計「有具體進展」部分，較2020白皮書為差，主因2017～2020年白皮書「已解決」及「有具體進展」項目年平均高達30項，幾乎較2013～2016年平均17項倍增，顯示白皮書議題的解決已邁入「深水區」，國發會將與美國商會一起努力與各部會進行協商。