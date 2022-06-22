108課綱實施3周年，全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿指出，課程變化最大且教師負擔最重的高中階段的教育政策需求，政府永遠不重視，將高中老師爆肝血汗視為理所當然。

全中教表示，108課綱實施下，負擔最重且課程改變最大的高中階段，教師痴痴等待了三年的教師員額完全沒調整，高中教師期盼的降低基本授課時數也完全沒被討論。現在高中教師嚴重過勞，教育部應盡快降低開設多門不同課程教師的每周基本授課時數，以維護學生學習品質 （由原本的16節調降至14節）。

行政減量方面，全中教表示，新課綱實施後，由於考招連動的因素，各高中學校的課程計畫訂定，以及學習歷程檔案配套政策，不僅讓各校教師疲勞度倍增，行政端更是疲勞度爆表。

全中教進一步指出，108課綱下，教育部不重視高中教育現場第一線教師針對考招政策的聲音，學生學習歷程檔案及考招政策蠻幹，對於大考試題品質不穩定的困境也毫無積極作為，妄顧學生升學權益及教師配合新課綱的專業素養教學。

全中教說，在考招連動的現實狀況下，難道教育部天真的認為僅透過華麗的口號，及與申請入學第二階段實際書面審查指引相去甚遠的「大學校院招生參採高中學習歷程資料之資訊網站」資訊，就能達到完善協助學生學習歷程檔案與生涯探索的目標？不重視及傾聽真實高中端第一線教師的建言，何來完備大學考招制度？

全中教呼籲教育部，不應再長期不重視高中教育階段的教育需求，唯有真正重視並傾聽教育現況教師真實的建言，才能讓108課綱順利走下去，大學考招制度也才能更加完備。