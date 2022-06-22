才6月就打破紀錄！今天下午2時19分，全國用電尖峰負載來到3926.6萬瓩，打破去年7月27日舊紀錄，創下史上新高。且比當時還多出42萬瓩，接近1部中火燃煤機組容量，晚上備轉容量掉到6％邊緣，已接近供電警戒橘燈。

這是梅雨季結束，天氣轉晴後連三天用電刷新歷年6月紀錄，今日更創下歷來新高。台電解釋，除近期各地天氣高溫炎熱，加上經濟發展、疫情影響民眾居家上學及辦公，連帶推升用電需求。

台電還點出產業用電問題，說景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩；高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多。住宅低壓用戶用電較去年7月尖峰時低。

今日尖峰3926.6萬瓩，比去年7月27日)的3884.4萬瓩相比較，整體增加近42萬瓩，備轉容量率剩下7.57％，亮起供電吃緊黃燈。不過到了晚上，太陽光電不足，備轉率剩下6％，逼近警戒橘燈。

台電說，白天時太陽光電於尖峰時刻發電出力達440萬瓩以上，約佔尖峰負載11％。面對未來用電需求可能再度攀升，因今年水情好轉及機組陸續歸隊，有助於供電穩定。

以慣常水力為例，在5月份實績發電量有達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞。加上推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，可努力維持穩定供電。