直播》S-70C 反潛直升機墜毀釀4人傷 醫院最新說明

1架海軍S-70C反潛直升機今（22日）下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行試飛科目操作時，機身尾翼、上方旋翼突然斷裂，直升機墜毀在停機坪，墜毀瞬間起火造成正、副駕駛擦傷，另外2名士官全身燒傷，送醫治療；目前海軍司令部已要求該型直升機立即暫停任務派遣，醫院目前出面說明後續醫療處理。

4名受傷軍官包括反潛航空大隊陳錦凡中校、鄭行杰上尉、郭冠廷士官長、劉尚鈞士官長，陳錦凡臉部擦挫傷，左手左腳擦挫傷；副駕駛鄭行杰右手穿刺傷、右手右腳鈍挫傷；士官長郭冠廷，有10至15％的2~3度以上燒燙傷，現已預防性插管；士官長劉尚鈞意識不清，有90至95％的2~3度以上燒燙傷，送往國軍高雄總醫院左營分院搶救。

醫師表示，有兩位腦震盪合併外傷，生命徵象穩定。另有2位燒燙傷，住在加護病房，家屬均不能探視。其中有一位未脫離危險，目前力求生命徵象穩定。

事後有民眾提供直升機墜毀現場照片，可見S-70C直升機當時躺在跑道正中央，直升機翼片疑似已經受損，周圍佈滿泡沫，應是墜毀當下引發火勢，照片中還有不少消防人員在旁待命。

根據海軍官網資料，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給海軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。

S-70C反潛直昇機具有優異的反潛作戰能力，其主要任務執行反潛作戰，次要任務執行反水面及搜救任務。在性能諸元方面配備CT7-2D1發動機二具、機身長：64.1呎、翼展：53.8呎、機身高：13.3呎、最大空速：180 節、巡航速度：100節。成軍後成為我國海上反潛主力。