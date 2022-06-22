丘普朗阿瑞昆與飾演的小南個性相差甚遠。（車庫娛樂提供）

泰國恐怖片《鬼單眼》由話題科幻懸疑泰劇《特長生》男主角格拉帕格潘（Korapat Kirdpan）、泰國女子偶像團體BNK48總隊長丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）主演，故事描述一名攝影系的學生從教授那裡拿到一台單眼相機，並要求他照指示進行拍攝，結果沒想到拍攝對象紛紛離奇死亡。

談到《鬼單眼》的創作動機，導演之一樂奇里布米（Lertsiri Boonmee）表示，該片的靈感來源是他的阿嬤，「我阿嬤不讓我在婚禮上拍照，她的理由是我的精氣會被相機吸收。」樂奇里布米原本認為這是無稽之談，但仔細想想背後有其脈絡，「相機就是一個可以拍照的小盒子。照片就是光，光代表能量，這意味著我們的能量被捕捉到底片上。」

丘普朗阿瑞昆在片中飾演男主角的女友「小南」，談到拍攝最困難之處，她表示從未演過這麼多動畫的電影，「對我來是個全新的領域。不得不發揮很大的想像力，學到很多新的表演技巧。」另外，她跟小南的個性差異也是一大挑戰，小南是個大喇喇的女生，而她本人不是，「我從來沒有像小南那樣跟男生調情，表演的當下我內心很害羞，但我必須設法冷靜並保持自然。」

《鬼單眼》不只是一部恐怖片，也有不少刺激的追逐場面，而且這些場面都是真槍實彈打造，丘普朗阿瑞昆說：「有一場戲鏡子跟門在我們面前真的炸開，我跟薩達農（男配角）必須設法逃到另一個房間。我們2個都被嚇壞了。」該片日前在泰國上映後廣獲泰國影迷的好評，其中大部份都聚焦於片中融合鬼怪、殭屍、怪物等各種恐怖元素，以及有新意的驚嚇場面。

《鬼單眼》故事描述丹（格拉帕格潘 飾）是一名攝影系的學生，他的教授艾姆給了他一台單眼相機，讓他拍攝畢業作品。然而，丹很快地發現這其實是魔鬼給他的考驗，他無法逃脫，只能選擇臣服或者反擊。將於7月22日在台上映。